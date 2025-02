Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 15. Februar ca. 18:15 Uhr bis Sonntag, 16. Februar ca. 12:00 Uhr wurde in der Straße "An den Tongruben" in Birkenfeld ein PKW beschädigt.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein Kennzeichen an dem Fahrzeug entfernt, beschädigt und anschließend an dem PKW zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell