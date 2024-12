Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Donnerstag, den 26.12.2024, bis Samstag, den 28.12.2024, wurde ein in der Trierer Straße in Birkenfeld geparkter PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt.



Derzeit ist noch unklar, ob die Täter auch versuchten die Radmuttern an dem PKW zu lösen, da eine Radkappe an dem PKW entfernt wurde.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0

pibirkenfeld@polizei.rlp.de



