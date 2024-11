Sachbeschädigung an PKW in Prüm

Am Sonntag, den 27.10.2024 zwischen 01:30 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Prüm, auf dem Seitenparkplatz vor den Wohnhäusern, durch einen bislang unbekannten Täter, der Außenspiegel eines PKW beschädigt.