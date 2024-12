Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

In der Zeit von Freitag, 29.11.2024, 13:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 10:00 Uhr kam es auf dem zum Wohnanwesen zugehörigen Parkplatz in Wittlich, Breslauer Straße 14, zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Skoda Octavia.