Sachbeschädigung an Klettergerüst der Grundschule Beuren (Hochwald)

In der Zeit von Donnerstag, 07.11.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 08.11.2024, 12:00 Uhr wurde an der Grundschule in Beuren (Hochwald) ein Klettergerüst von derzeit unbekannten Tätern beschädigt.