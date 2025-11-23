Sachbeschädigung an Grillhütte Köttelbach - Polizei sucht Zeugen

Die Täter beschädigten den dortigen Außengrill und entzündeten in diesem ein Feuer. Dabei wurden mehrere Gegenstände - darunter auch eine zur Grillhütte gehörende Holzbank - verbrannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Zeugenhinweise:



Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.



