Die Täter beschädigten den dortigen Außengrill und entzündeten in diesem ein Feuer. Dabei wurden mehrere Gegenstände - darunter auch eine zur Grillhütte gehörende Holzbank - verbrannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Zeugenhinweise:
Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Grillhütte Köttelbach - Polizei sucht Zeugen
Die Täter beschädigten den dortigen Außengrill und entzündeten in diesem ein Feuer. Dabei wurden mehrere Gegenstände - darunter auch eine zur Grillhütte gehörende Holzbank - verbrannt.