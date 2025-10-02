Rascheid Sachbeschädigung an einem Transporter in Rascheid Polizeidirektion Trier (ots) 02.10.2025, 06:46 Uhr

Im Zeitraum von Freitagvormittag, 26.09.2025, bis Dienstagvormittag, 30.09.2025, kam es in der Ortslage Rascheid, Bereich "Bergstraße", zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW, FORD, Transit.

Bei diesem wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe beschädigt, sodass diese zersplitterte.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 00496503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



