Bei diesem wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe beschädigt, sodass diese zersplitterte.
Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 00496503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an einem Transporter in Rascheid
