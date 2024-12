Sachbeschädigung an Basketballkorb

In Zeitraum des 06.12.2024 wurde im Zeitraum von 07:00 Uhr -15:00 Uhr in Gerolstein ein Basketballkorb vom Grundstück des Eigentümers entwendet.



Bei dem Abtransport wurde die Halterung des Korbes beschädigt.

Hinweise auf die Täterschaft liegen keine vor



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der

Polizeiwache Gerolstein, Telefon: 06591/95260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de





