Sachbeschädigung am Schulgebäude des Gymnasiums Traben-Trarbach



Der Spurenlage zufolge wurde dabei einerseits eine Fensterscheibe eines Klassenzimmers des Hauptgebäudes mit einem Stein beworfen und zum anderen ein Element einer den Hang zur Sportanlage stützenden L-Steinmauer sowie der an die Mauer angrenzende Maschendrahtzaun beschädigt.

Wer Hinweise zur Tat oder den bislang noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Traben-Trarbach (Tel.: 06541-6270) oder der Polizeiinspektion Zell (Tel.: 06542-98670) in Verbindung zu setzen.



