Sachbeschädigung/ 35 Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt

Eine Gruppe jugendlicher Personen wurde am Mittwochabend am RuheHain Birkenfeld in unmittelbarer Tatortnähe gesichtet. Personen, welche Angaben zur Tat bzw. Täter oder zu der jugendlichen Personengruppe machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



