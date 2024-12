Ruhige Weihnachtsfeiertage gehen zu Ende - Ein Resümee der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 13 Strafanzeigen gefertigt, 3 Verkehrsunfälle aufgenommen und 41 so genannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Bis auf die Geldautomatensprengung am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Näheres zu der Geldautomatensprengung in Veitsrodt unter: https://s.rlp.de/j2P33Xh und unter: https://s.rlp.de/YezmWUV.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



