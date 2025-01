Ruhige Silvesternacht in Bitburg

Bei nasskaltem Wetter und teilweise dichtem Nebel feierten die Menschen in der Region in das neue Jahr. Die Polizei Bitburg verzeichnete keine außergewöhnlichen Einsatzanlässe.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell