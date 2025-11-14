Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen, Anzeichen für ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht.
Unsere Ursprungsmeldung von 10:42 Uhr haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen ebenfalls zu löschen.
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 84-Jährige aus Enkirch verstorben aufgefunden
