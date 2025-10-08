Rheinlandpokalspiel RW Wittlich - Eintracht Trier

Das Spiel wurde unter besten Rahmenbedingungen ausgetragen und ca. 2200 Zuschauer (inkl. Kinder und Jugendliche) verfolgten die bis zum Schluss offene Partie.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel erfreulicherweise ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich bei der Abfahrt der Fans kam es zu staubedingten Wartezeiten.

Die Polizeiinspektion Wittlich bedankt sich bei allen beteiligten Institutionen sowie den Verantwortlichen der beiden Mannschaften für die sehr gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf.



