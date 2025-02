Rettung aus verrauchter Wohnung im letzten Moment

Am 01.02.25, 04:12 Uhr wurde über Notruf ein Wohnungsbrand in Trier- Olewig mitgeteilt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass sich vermutlich noch eine Person in der Wohnung befindet. Einsatzkräfte der FFW Olewig mussten daraufhin die Wohnungstüre aufbrechen und diese mit schwerem Atemschutz betreten. In der Wohnung konnte eine Person aufgefunden und gerettet werden. Nach bisherigen Ermittlungen hat der Bewohner Essen auf dem Herd zubereitet und sich schlafen gelegt. Durch das angebrannte Essen entstand die starke Rauchentwicklung und der Bewohner konnte die Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen oder fand aufgrund der starken Rauchentwicklung den Ausgang der Wohnung nicht mehr.

Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den vor Ort befindlichen Notarzt behandelt.



Im Einsatz waren:



FFW Olewig/

BFW Trier Löschzüge der Wache 1 und 2/

Polizeiinspektion Trier/

Kriminaldirektion Trier, Kriminaldauerdienst



