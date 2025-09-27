Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 25.09.2025 gegen 08:13 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus dem Bereich der VGV Saarburg-Kell den Radweg an der B 50 im Bereich Wittlich.

Hier achtete er beim Auffahren auf die B 50 nicht auf den nachfolgenden Verkehr und kollidierte mit dem Personenkraftwagen einer 57-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land.



Glücklicherweise erlitt der Radfahrer nur leichtere Verletzungen.



