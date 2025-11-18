Die B51 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird einige Zeit andauern.
Es kommt derzeit zu starken Rückstau auf der B51.
Eine Umleitung wird eingerichtet - die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig umfahren und rechtzeitig auf andere Routen ausweichen.
Bilden Sie eine Rettungsgasse und leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte folge.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Pressesofortmeldung: Vollsperrung B51 nach schwerem Verkehrsunfall