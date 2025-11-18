Pressesofortmeldung: Vollsperrung B51 nach schwerem Verkehrsunfall

Heute Morgen, gegen 9:40 Uhr, ereignete sich auf der B51 zwischen Trier und Bitburg, in Höhe Windmühle, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.



Die B51 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird einige Zeit andauern.

Es kommt derzeit zu starken Rückstau auf der B51.

Eine Umleitung wird eingerichtet - die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig umfahren und rechtzeitig auf andere Routen ausweichen.

Bilden Sie eine Rettungsgasse und leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte folge.



Es wird nachberichtet.



