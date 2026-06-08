Pressemeldung der PI Idar-Oberstein zum vergangenen Wochenende

Darunter befanden sich 7 Verkehrsunfälle, 18 Strafanzeigen sowie 45 sonstige Vorgänge.



Mehrere Körperverletzungsdelikte in der Idarer Fußgängerzone



Im Zusammenhang mit dem Veranstaltungswochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu je einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Hauptstraße und der Bismarckstraße in Idar-Oberstein.

Am frühen Samstagmorgen verletzte ein 18-Jähriger einen 38-Jährigen in der Hauptstraße mit einer Flasche am Kopf. Der Geschädigte erlitt hierbei eine Schnitt- und Platzwunde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In der Nacht auf Sonntag kam es erneut zu einer Körperverletzung im Bereich einer Bar in der Bismarckstraße. Der 39-jährige Beschuldigte, der einem 43-Jährigen ins Gesicht geschlagen hatte, konnte durch die eingesetzten Kräfte angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.



Einbruchsspuren an Goldschmiede festgestellt



Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Hauptstraße 72. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde versucht, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Die Polizei hat auch hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



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55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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