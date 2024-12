Polizeiinspektion Trier: Einsatzlagen des vergangenen Wochenendes und Ausblick auf Weihnachten und Silvester

Der Tatverdächtige konnte daraufhin zeitnah im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden. Dabei verhielt er sich zunächst kooperativ, wurde jedoch ungehaltener, als man ihn mit der Tat konfrontierte. Hinzu kam, dass der Mann Haschisch in einer Menge mitführte, die oberhalb der neuen gesetzlichen Grenzen lag. Im weiteren Verlauf begann der 26jährige, auch unter Alkoholeinfluss stehende Mann, die eingesetzten Beamten anzuspucken und zu beleidigen, sodass die vorübergehende Verbringung ins Polizeigewahrsam zur Verhinderung weiterer Straftaten unumgänglich wurde.



Syrische Anti-Assad Demonstration vor Porta Nigra



Am vergangenen Samstag, 21. Dezember fanden sich ca. 40 Personen auf dem Porta Nigra Platz zusammen, um gemeinsam der Opfer des Assad Regimes zu gedenken. Die angemeldete Versammlung war polizeilich begleitet worden, da zunächst von einer größeren Beteiligung ausgegangen worden war.

Im Ergebnis verlief die Versammlung ohne jegliche Störungen und wurde nach ca. 90 Minuten beendet.



Fünf Verletzte nach Unfall mit Überschlag



In der Nacht auf den gestrigen Sonntag verunfallte gegen 02.00 Uhr ein Pkw auf der Kreisstraße 6 zwischen Sirzenich und Trierweiler. Das mit fünf jungen Menschen besetzte Fahrzeug war auf regennasser Fahrbahn von der Spur abgekommen und hatte sich nach Durchfahren des Straßengrabens im Anschluss mehrfach überschlagen. Neben dem 18jährigen Fahrer wurden dabei die weiteren vier Insassen verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch von leichten bis mittleren Verletzungsmustern ausgegangen, was in Anbetracht des beträchtlichen Sachschadens und dem Unfallhergang von sehr viel Glück zeugt. Die Verletzten waren noch in der Nacht in verschiedene Krankenhäuser zur Abklärung verbracht worden.

Als Unfallursache dürfte eine den Bedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit eine maßgebliche Rolle gespielt haben.



Ausblick auf Weihnachten und Silvester



Während viele Menschen die kommenden Tage ein hoffentlich friedliches und besinnliches Weihnachten feiern werden, wird die Polizeiinspektion Trier wie gewohnt rund um die Uhr ihre Pforte geöffnet haben und für die Sicherheit im Stadtgebiet sorgen. Auch Feuerwehr und Rettungsdienste gewährleisten in dieser Zeit eine umfängliche Einsatzbereitschaft, damit im Bedarfsfall schnelle Hilfe vor Ort ist.



In der letzten Nacht des Jahres wird die Polizei Trier mit einem erhöhten Personalansatz im Stadtgebiet unterwegs sein. Erfahrungsgemäß sorgen gerade die ersten Stunden des neuen Jahres für vielfältige Einsatzlagen, für die sich die Polizei mit ihrem Konzept gut gewappnet sieht. Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Stadt Trier durch Allgemeinverfügung eine Böllerverbotszone für den Hauptmarkt ausgewiesen, welche an Silvester als auch dem kompletten Neujahrstag Gültigkeit hat.



Zum Jahresabschluss möchte Polizeioberrat Matthias Emmerich, Leiter der Polizeiinspektion Trier, kurz zusammenfassen: "Das zurückliegende Jahr hat für die Polizeiinspektion Trier eine Vielzahl an herausfordernden Ereignissen bereitgehalten, denen wir allesamt mit hohem Engagement, Professionalität und dem nötigen Fingerspitzengefühl begegnet sind. Beispielhaft seien hier die Bauernproteste gleich zu Beginn des Jahres genannt, die für alle Beteiligten in dieser Dimension noch unbekannt waren, aber rückblickend reibungslos verlaufen sind.

Zum Ende des Jahres möchte ich mich bei allen städtischen Partnern, aber in erster Linie bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das in uns gesetzte Vertrauen und das konstruktive Miteinander bedanken.

Im Namen aller Mitarbeitenden der PI Trier wünsche ich Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2025."



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell