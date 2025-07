Polizeieinsatz auf Supermarktparkplatz

Am Mittag des 16.07.2025 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz auf dem Gelände des LIDL-Marktes in Jünkerath.

Grund dafür war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf ein Beteiligter Steine auf den wegfahrenden Pkw seines Kontrahenten warf. Der Pkw dürfte dadurch am Heck beschädigt worden sein. Der noch zu identifizierende Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PIPruem





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell