Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Am Samstag Nachmittag gingen bei der Dauner Polizei gleich mehrere Hinweise auf den Fahrer eines VW-Golf mit italienischen Kennzeichen ein, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 410 von Dockweiler in Richtung Gerolstein unterwegs war.

Zeugen berichteten über waghalsige Überholmanöver. Es sei bereits zu gefährlichen Situationen gekommen, Entgegenkommende hätten ihre Autos stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte beobachten, wie der Golf den Kreisverkehr in Pelm linkseitig passierte. Letztlich wurde mitgeteilt, dass Fahrer und Fahrzeug auf dem Brunnenplatz in Gerolstein stehen würden. Der Fahrer posiere dort vor seinem Auto und mache Bilder von sich und seinem PKW. Beamte der Dauner Polizei waren schnell vor Ort und konnten letztlich die Weiterfahrt des Mannes unterbinden. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige alkoholisiert und mit über 1,3 Promille unterwegs war.



