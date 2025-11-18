Polizei sucht Zeugen nach einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung





Dabei verwickelte eine Täterin die Bewohnerin in der Wohnung in ein Gespräch über einen möglichen Umzug in ein benachbartes Pflegeheim. Während dieser Ablenkung gelangte vermutlich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung und durchwühlte das Schlafzimmer der Geschädigten.



Es wurden diverse Gegenstände in mittlerem vierstelligem Wert entwendet.



Die Täterin, welche das Ablenkungsmanöver führte, wurde wie folgt beschrieben:



- ca. 1,60 m

- ca. 30 Jahre alt

- normale Körperstatur

- braune Haare, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren

- weiße Hose

- weißes Oberteil, Kasack

- Kleidung typisch einer Pflegekraft

- runde Brille

- osteuropäischer Akzent



Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Die Polizei empfiehlt:



- Lassen sie keine Fremden unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung /

Ihrem Haus

- Sollten Sie Zweifel daran haben, dass es sich um echtes

Pflegepersonal handelt, lassen Sie sich die Namen der Personen

geben und erkundigen Sie sich zunächst bei den entsprechenden

Pflegediensten / Pflegeeinrichtungen



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell