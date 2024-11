Polizei-Sporttest begeistert: großes Interesse an der Polizei

Wer Interesse hatte, den Sporttest der Polizei Rheinland-Pfalz unter Anleitung zu üben, hatte am Donnerstag, den 24. Oktober 2024 in Birkenfeld die Gelegenheit hierzu.





Die Veranstaltung, die durch die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Birkenfeld ausgerichtet wurde, stieß in der Bevölkerung auf großes Interesse. Zahlreiche Teilnehmer aus ganz Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern kamen zusammen, um sich ein Bild von dem Auswahlverfahren machen zu können.



Der Sporttest, der darauf abzielt, die körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit von potenziellen Anwärterinnen und Anwärtern zu überprüfen, umfasst verschiedene Disziplinen, die sowohl Ausdauer, Koordination, als auch Kraft erfordern. Die Veranstaltung fand in einem einladenden Ambiente statt, indem die Teilnehmer nicht nur ihre Fitness unter Beweis stellen konnten, sondern auch die Möglichkeit hatten, sich über den Beruf des Polizeibeamten zu informieren.

Die Organisatoren waren begeistert von der hohen Teilnehmerzahl und dem Engagement der Anwesenden. Viele der Teilnehmer äußerten sich positiv über die Veranstaltung und lobten die Gelegenheit den Sporttest, der Bestandteil des Auswahlverfahrens ist, unter Anleitung üben zu können.



Die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Birkenfeld planen solche Veranstaltungen regelmäßig in den Ferien anzubieten, um sich so für das Auswahlverfahren vorbereiten und über den Polizeiberuf informieren zu können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/9910



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell