Polizei live erleben - Deine Chance am 27. März!

Interessierte haben die Möglichkeit, den Beruf des Polizisten/der Polizistin in all seinen Facetten kennenzulernen. Wir bieten spannende Einblicke in verschiedene Bereiche der Polizeiarbeit und zeigen dir u.a. wie eine ED-Behandlung abläuft.



Du hast Fragen? Kein Problem! Wir nehmen uns Zeit, um alle Fragen zu beantworten und dich umfassend über die Möglichkeiten einer Karriere bei der Polizei zu informieren.



Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung mit vollständigen Personalien, einer telefonischen Erreichbarkeit und dem aktuellen Ausbildungsstand bis spätestens 20.03.2025 per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06571-9260.

Verpasse nicht die Gelegenheit, mehr über diesen vielseitigen und wichtigen Beruf zu erfahren!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de





