Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Verkehrsgefährdung auf der A60

Am Donnerstag, den 27. März 2025, kam es gegen 19:00 Uhr auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Winterspelt und Prüm in Fahrtrichtung Wittlich zu einer gefährlichen Verkehrssituation.





Ein schwarzer PKW soll mehrfach über eine durchgezogene Linie gefahren und trotz Überholverbot in den Gegenverkehr geraten sein, um andere Fahrzeuge - darunter sowohl LKW als auch PKW - zu überholen. Der Gegenverkehr musste so stark abbremsen, dass es nur knapp nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte dringend um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder möglicherweise durch das Fahrverhalten des PKW gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



