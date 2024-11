POL-PPTR: Zwei Festnahmen wegen Handel mit Betäubungsmitteln

Die Festnahme ist das Ergebnis intensiver Ermittlungen, die bei der Kriminaldirektion Trier seit August dieses Jahres unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier geführt werden.

Im Rahmen dieser Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden aus Algerien stammenden Verdächtigen, unter anderem im Trierer Palastgarten, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Die Beschuldigten sind nach derzeitigem Ermittlungsstand dringend verdächtig, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln und Cannabis (teilweise gewerbsmäßig, teilweise in nicht geringer Menge) gehandelt zu haben.



Am Dienstagnachmittag gelang es den Ermittlern mit Unterstützung einer Spezialeinheit, einen der Tatverdächtigen im Stadtgebiet Trier und den weiteren Verdächtigen an seiner Wohnanschrift, festzunehmen. Bei den Festnahmen und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler geringe Mengen Kokain, etwa 1,5 Kilogramm Haschisch und Bargeld sicher.



Die beiden Tatverdächtigen wurden am gestrigen Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich seither in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell