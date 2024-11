POL-PPTR: Update. Sprengung eines Geldautomaten in Thomm

Die Sprengung des Geldautomaten in Thomm in der Nacht zu heute wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei von mindestens drei Tätern durchgeführt.





Nachdem sie sich Zutritt zu dem Vorraum, in dem der Geldausgabeautomat steht, verschafft hatten, sprengten sie diesen mit einem Festsprengstoff. So konnten sie Beute machen, deren Höhe noch nicht final feststeht.



Hiernach verließen sie den Tatort, wie bei ähnlichen Taten, mit einen hochmotorisierten dunklen Fahrzeug zunächst in Richtung Hermeskeil auf der L 151 (ehem. B52).



Personen kamen nicht zu Schaden. Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei vorerst auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Das Gebäude ist bis auf Weiteres für Bankgeschäfte nicht nutzbar.



Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg.



