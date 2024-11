POL-PPTR: Unbekannte entwenden Motorrad und lackieren es um

Zwischen Freitag, dem 1. November und Mittwoch, dem 13. November, ca. 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad in der Aachener Straße in Trier.





Die Honda CB 125 R war in einer Parkbucht auf Höhe des Kauflands abgestellt.



Das Fahrzeug wurde am Donnerstag, dem 14. November, in der Gervasiusstraße gesehen.



Die Unbekannten lackierten die auffällige Lackierung des Motorrades nach der Tat teils über.



Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell