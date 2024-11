POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in Leiwen

Am Donnerstag, 28. November, zwischen 9:45 Uhr und 12:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Matthiasstraße in Leiwen.