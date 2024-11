POL-PPTR: Täterfestnahme nach Einstieg in Seniorenwohnheim

Am Samstag, 9. November 2024, gegen 4:40 Uhr, meldeten Verantwortliche eines Seniorenwohnheims in der Herzogenbuscher Straße der Polizei, dass ein unbekannter Mann, vermutlich ein Einbrecher, in die Räume des Heims eingestiegen war und nun, nachdem er entdeckt wurde, die Flucht ergriffen habe.





Vor Ort ermittelten die Einsatzkräfte, dass ein Tatverdächtiger sich über ein möglicherweise geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss Zutritt in das Gebäude verschafft und mehrere Zimmer, in denen die Bewohner schliefen, nach Diebesgut durchsucht hatte.



Die jeweiligen Bewohner wurden jedoch durch Geräusche, die der Täter verursacht hatte, geweckt und alarmierten den Pflegedienst. Nachdem er nun entdeckt war, ergriff der Mann die Flucht.



Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Polizei den durch die Zeugen sehr gut beschriebenen Tatverdächtigen in einem für ihn fremden PKW fest, den er wiederum nach Diebesgut durchsuchte. Hier wurde der 33-jährige sodann auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die beantragte Untersuchungshaft anordnete.



Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



