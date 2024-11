POL-PPTR: So schützen Sie sich vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten

Im dichten Gedränge herrscht jedoch nicht nur selige Weihnachtsstimmung, auch Trickbetrüger und Taschendiebe laufen hier zu Höchstformen auf.



Das Repertoire der Taschendiebe ist dabei umfangreich. Zu den gängigen Maschen gehören zum Beispiel der Rempler, der Beschmutzer, der Falsche Tourist oder der Drängler. In allen Fälle wird das Opfer abgelenkt oder seine Unaufmerksamkeit ausgenutzt. Mehr Infos über die Tricks der Taschendiebe gibt es bei der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://s.rlp.de/zXQPN.



Damit auf das gemütliche Schlendern nicht der große Schreck folgt, gibt das Polizeipräsidium Trier Tipps zum Schutz vor Taschendieben:



- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Einkauf

benötigen.



- Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre

Geldbörse oder Brieftasche.



- Bewahren Sie Ihre EC- und Kreditkarten nie zusammen mit Ihrer

PIN auf.



- Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen

Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.



- Hängen Sie Taschen nicht an Stuhllehnen und lassen Sie sie nicht

unbeaufsichtigt.



- Achten Sie bei Gedränge oder plötzlichem Anrempeln auf Ihre

Wertsachen.



- Informieren Sie bei einem Diebstahl sofort die Polizei und

lassen Sie gestohlene Karten unter der zentralen Notrufnummer

116 116 sperren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell