POL-PPTR: Schüsse auf Jagdkanzel - Polizei sucht Zeugen

Mehrere Einschusslöscher meldete der Besitzer einer Jagdkanzel am Freitag, 1. November, 2024, bei der Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Bisherigen Ermittlungen zufolge haben Unbekannte mehrere Schüsse auf die im Sehlemer Wald stehende Jagdkanzel abgegeben. Die Kanzel befindet sich in der Nähe des Wasserwerks.

Eine Zeugin hatte die Schüsse gehört. Demnach dürfte es sich bei der Tatzeit um Donnerstagabend, den 31. Oktober , gegen 20 Uhr handeln. Da sich niemand in der Jagdkanzel aufhielt, gab es glücklicherweise keine Verletzten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat zum besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion in Wittlich zu melden: 06571/9500-0.



