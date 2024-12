POL-PPTR: Runder Tisch "Sicherheit und Prävention in Wittlich": Sicherheitskooperation unterzeichnet

Am 27. November fand das erste Treffen der Lenkungsgruppe des Runden Tisches "Sicherheit und Prävention in Wittlich" statt.

Ziel dieser Initiative ist es, relevante Akteure aus verschiedenen Institutionen und Fachbereichen zusammenzuführen, um ein starkes, interdisziplinäres Netzwerk zu bilden. Dieses Netzwerk soll im Bedarfsfall in der Lage sein, organisationsübergreifend und mit angemessenen Maßnahmen auf sicherheitsrelevante Entwicklungen zu reagieren.



Die Grundlage für diesen Runden Tisch bildet die seit 2018 bestehende Sicherheitskooperation zwischen der Stadt Wittlich, der Polizeiinspektion Wittlich und der Kriminalinspektion Wittlich. Diese Kooperation hat sich bereits bewährt und wurde nun weiter ausgebaut, um den Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Prävention noch effektiver begegnen zu können. Am Dienstag, 17. Dezember, unterzeichneten Kriminaldirektor Patrick Niegisch, Leiter der Kriminalinspektion Wittlich, Polizeioberrätin Romy Berger, Leiterin der Polizeiinspektion Wittlich, und Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich, die aktualisierte Fassung der Sicherheitskooperation.



"Wir sind überzeugt, dass ein gemeinsames Vorgehen aller relevanten Akteure entscheidend ist, um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten", erklärte Bürgermeister Joachim Rodenkirch. "Der Runde Tisch bietet eine Plattform für den Austausch von Informationen und Strategien, die uns helfen werden, präventiv zu handeln."



Weitere Treffen sind geplant, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln und die Zusammenarbeit kontinuierlich zu vertiefen.



