POL-PPTR: Polizei Trier gelingen zeitnah zwei Täterfestnahmen nach Wohnungseinbruch und Raub

Während die Bewohner zuhause waren, versuchte ein Täter durch die Terrassentür in das Gebäude einzubrechen. Beim Erblicken der aufgeschreckten Bewohner flüchtete der Mann zunächst. Eine Bewohnerin verfolgte den Flüchtenden jedoch, rief zwei Bekannte zur Hilfe und konnte ihn, unter deren tatkräftiger Mithilfe, bis zum zeitnahen Eintreffen der Polizei an der weiteren Flucht hindern. Die Einsatzkräfte nahmen den Täter in der Nähe der Mosel vorläufig fest.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 24-jährige Mann am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.



Eine weitere Festnahme gelang der Polizei im Nachgang zu einem Raubdelikt in einer Wohnung in der Nähe des Trierer Moselstadions. Hier hatten zwei Tatverdächtige den späteren Geschädigten in seiner Wohnung aufgesucht. Nach dem Öffnen der Wohnungstür drängten die beiden Männer ihr Opfer in die Wohnräume und forderten unter Schlägen und dem Einsatz von Pfefferspray die Herausgabe von Bargeld. Letztlich ließen sie von ihrem Opfer ab und verließen dessen Wohnung. Als Beute nahmen sie lediglich Zigaretten und ein Feuerzeug des Geschädigten an sich.



Auch diese beiden Tatverdächtigen konnte die Polizei sehr schnell während der Fahndung in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Trier für Sonntagvormittag beantragten Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht Trier ordnete der Ermittlungsrichter auch in diesem Fall die Untersuchungshaft an.



Alle verhafteten Tatverdächtigen wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen dauern an.



