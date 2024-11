POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung erledigt: beide Mädchen nicht mehr vermisst [Nachtrag zur Meldung vom 6.11.24, 13:02 Uhr]

Bereits gestern meldete sich die 13-Jährige selbstständig bei einer Polizeidienststelle und ist mittlerweile wohlbehalten zu Hause (unsere Meldung vom 6.11.24, 13:02 Uhr).

Die 17-Jährige ist selbstständig zu Angehörigen gereist, die die Polizei darüber informierten, dass das Mädchen in Sicherheit sei.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung bei der Suche nach den Vermissten.



[Hinweis: Die ursprünglichen Pressemeldungen vom 05.11.2024, 16:14 Uhr und 06.11.2024, 13:02 Uhr, wurden durch uns gelöscht. Die in diesem Zusammenhang durch uns veröffentlichten Fotos wurden ebenfalls gelöscht. Wir bitten die Medien etwaige Veröffentlichungen dieser Bilder ebenfalls zu löschen.]



