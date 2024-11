POL-PPTR: Fahndung erledigt! Nach Öffentlichkeitsfahndung meldet sich Tatverdächtiger bei der Polizei

Aufgrund unserer und der Öffentlichkeitsfahndung der Bremer Polizei nach dem Tatverdächtigen eines Betrugs nach der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" (unsere PM von Freitag, 18.10.24, 11:51 Uhr) meldete sich der Gesuchte zunächst telefonisch bei der Polizei in Trier und anschließend in Bremen.





Bei dem Mann, der sich in Bremen aufhält, führte der Druck durch die Öffentlichkeitsfahndung offenbar dazu, dass er sich den Behörden offenbarte und der Polizei in Bremen stellte.



Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten die Medienanstalten, die Meldungen, resp. die Fotos des Gesuchten aus ihren Publikationen zu löschen.



