POL-PPTR: Einsatzübung der Polizei

Das Polizeipräsidium Trier führt am heutigen Samstag, dem 9. November, eine großangelegte Einsatzübung auf dem Trierer Grüneberg durch.





Gemeinsam mit Kräften der Spezialeinheiten und der Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes sowie der Trierer Berufsfeuerwehr trainieren Kräfte des Polizeipräsidium Trier heute auf Teilen des Geländes des Wehrtechnischen Dienstes der Bundeswehr auf dem Grüneberg für den Ernstfall.



In diesem Zusammenhang werden verstärkt Polizeikräfte im Bereich Aveler Tal und Trier-Kürenz in Richtung des Übungsgeländes unterwegs sein. Zudem kommt es während der Übung zu Schussabgaben mit Knallmunition, die auch außerhalb des Geländes zu hören sein können.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell