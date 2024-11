POL-PPTR: Einbruch in Schweicher Fahrradladen

Die Täter entwendeten zuvor bei einem Nachbarunternehmen ein Transportfahrzeug. Nachdem sie beim Versuch scheiterten, sich über das Dach des Fahrradladens Zutritt zum Inneren zu verschaffen, kletterten sie vermutlich über das Dach des Transportfahrzeugs durch ein in vier Metern Höhe befindliches Fenster. Die Fahrräder dürften ebenfalls durch diese Öffnung nach Draußen gebracht worden sein. Es entstand ein Gesamtschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.



Die Täter flüchteten erst mit dem gestohlenen Transportfahrzug, ließen dies jedoch noch in Tatortnähe auf einem Feld zurück.



Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Fahrradladen oder dem Transportfahrzug etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



