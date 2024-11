POL-PPTR: Einbruch in Restaurant

Zwischen Dienstag, 19. November, 22 Uhr, und Mittwoch, 20. November, 12:32 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Scheibe des Restaurants "4 Jahreszeiten" in der Behringstraße in Trier ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude.