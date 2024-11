POL-PPTR: Die dunkle Jahreszeit, favorisiert von Einbrechern. ++ Anstehende Telefonaktion des PP Trier am 24. Oktober ++ Polizei gibt Tipps und Empfehlungen rund um das Thema Einbruchsschutz.

Damit ist der 27. Oktober traditionell auch der Tag des Einbruchschutzes.



Nicht nur die Lichtverhältnisse verändern sich, sondern mit zunehmender Dunkelheit steigt auch das potentielle Risiko für Einbrüche erneut an.



________



Daher plant die Polizei Trier, die Zentralstelle für Prävention, eine Telefonaktion am Donnerstag, den 24. Oktober, von 14 - 20 Uhr, unter dem Motto "Eine Stunde mehr für die Sicherheit".



Sie möchten wissen, ob ihr Haus einbruchssicher ist und welche Schutzvorkehrungen Sie treffen können? Rufen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen unter der 0651-201575-66 unmittelbar an.

Wir freuen uns darauf, Ihnen Empfehlungen und Ratschläge geben zu können.



________



Hintergrund:



Einbrüche nehmen in der dunklen Jahreszeit besonders zu. Die Monate Oktober, November, Dezember und Januar sind von Einbrüchen am häufigsten betroffen.

Die gute Sicherung von Häusern und Wohnungen spielen im Einbruchschutz eine entscheidende Rolle.

Neben technischen und mechanischen Vorkehrungen betonen wir die Bedeutung des richtigen Verhaltens. Zum dem hiesigen Thema "Einbruchsschutz" hat das Landeskriminalamt eine Pressemeldung unter dem Link https://s.rlp.de/AL9ssLU veröffentlicht.



Einige Verhaltenstipps haben wir hier noch einmal für Sie zusammengefasst:



- Türen und Fenster immer verschließen:



Offene oder gekippte Fenster und nur ins Schloss gezogene Türen bieten Einbrechern einfache Einstiegsmöglichkeiten. Schließen Sie Fenster, auch in oberen Etagen, und verriegeln Sie Türen immer vollständig, selbst wenn Sie nur kurz das Haus verlassen.



- Rollläden und Beleuchtung richtig nutzen:



Lassen Sie Rollläden tagsüber geöffnet und schließen Sie sie erst nach Einbruch der Dunkelheit. Nutzen Sie Zeitschalt-Uhren, um Ihre Beleuchtung auch bei Abwesenheit regelmäßig ein- und auszuschalten, um Anwesenheit zu simulieren.



- Sicherheitsvorkehrungen an Türen und Fenstern:



Einfache Fenster und Türen bieten oft wenig Schutz. Nachrüstungen wie stabile Fensterbeschläge, abschließbare Fenstergriffe und zusätzliche Türsicherungen erschweren Einbrechern den Zugang. Lassen Sie sich dazu von Fachbetrieben

beraten: https://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/



- Nachbarschaftliche Hilfe:



Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und bitten Sie diese, auf Ihr Zuhause zu achten, wenn Sie nicht da sind. Gegenseitige Aufmerksamkeit und Vertrauen sind wichtige Schutzmaßnahmen.



- Soziale Netzwerke vorsichtig nutzen:



Vermeiden Sie es, Ihre Urlaubspläne öffentlich in sozialen Netzwerken zu posten.

Diese Informationen könnten ungebetenen Gästen auf den Plan rufen.



