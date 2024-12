POL-PPTR: BMW zerkratzt

Am Dienstag, 3. Dezember, zwischen 17 Uhr und 19:20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen neuwertigen schwarzen BMW 220i auf dem Parkplatz hinter eine Bushaltestelle in der Straße Brandenburg in Zell.

Das Auto wurde von der Fahrertür bis zur linken Heckseite sowie auf der Kofferraumklappe zerkratzt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390 oder per Mail an KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de.



