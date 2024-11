POL-PPTR: Angemeldete Demonstration führt potentiell zu temporären Verkehrsbehinderung

Diese wird im Zeitraum von 18 bis 24 Uhr stattfinden und mit einem Aufzug auf dem Mitfahrerparkplatz an der L 46 Nahe der Anschlussstelle "Spangdahlem" der A 60 beginnen.



Die Teilnehmenden werden von dort aus in Richtung der Hauptzufahrt zur Air-Base ziehen, wo sie anschließend eine Kundgebung auf dem dortigen Besucherparkplatz abhalten.



Der Aufzug wird vom Mitfahrerparkplatz ein kurzes Stück über die L 46 geführt, um anschließend auf einen parallel hierzu verlaufenden Teerweg einzubiegen, der an der Hauptzufahrt mündet.



Während des Aufzugs und der Abreise der Teilnehmenden wird die Polizei die L 46 temporär für den Durchgangsverkehr sperren. Hier ist mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die sich, je nach Anzahl der Demonstrationsteilnehmenden, möglicherweise auch auf die Autobahnausfahrten "Spangdahlem" auswirken könnten.



Die Polizei wird die das Recht der Teilnehmenden auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit schützen und gleichzeitig zu erwartende Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Mindestmaß reduzieren.



Hierzu appelliert sie an Verkehrsteilnehmende, im Veranstaltungsbereich der L 46, der Hauptzufahrt zur Air-Base und der Anschlussstelle "Spangdahlem" auf der A 60 vorsichtig zu fahren und mit temporären Verkehrseinschränkungen zu rechnen.



