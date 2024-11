POL-PDWIL: Zeugen Gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Netto Parkplatz in Bitburg

Bitburg, Netto Markt, Südring 11 (ots) - Am Mittwoch, den 06.11.2024 zwischen 10:35 Uhr und 10:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Netto in der Straße Südring 11 in 54634 in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.