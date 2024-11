POL-PDWIL: Vermeintliche Gefahrenlage an einer Schule in Bernkastel-Kues

Am Freitag, 8. November 2024 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Bernkastel-Kues, nachdem die Mitteilung über eine Gefahrenlage bei der Polizei eingegangen war.