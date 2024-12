POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 30.11.2024 auf den 01.12.2024 kam es in Habscheid "Rehbusch" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei verlor der/die Fahrer(in) die Kontrolle über einen PKW der Marke VW und kollidierte mit einem Zaun. Im Anschluss flüchtete er/sie in unbekannte Richtung.

An der Unfallstelle konnten Trümmerteile des unfallverursachenden PKW sichergestellt werden, die gegebenenfalls Rückschlüsse auf den genauen Fahrzeugtyp zulassen.

Zeugen, respektive Unfallverursacher, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



