POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht vor Kindertagesstätte in Traben

Am Dienstag, 17.12.2024 ereignete sich im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Traben-Trarbach unmittelbar vor der Kindertagesstätte "Schatzinsel" in der Straße Im Kirschengarten.



Im vorgenannten Unfallzeitraum wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter, grauer VW im Bereich der vorderen, linken Stoßstange beschädigt. Der objektiven Spurenlage zufolge dürfte der Schaden durch einen Vorbeifahrenden oder dort einparkenden Pkw verursacht worden sein.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug werden an die Polizeiwache in Traben-Trarbach oder die Polizeiinspektion in Zell erbeten.



