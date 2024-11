POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Parkplatz E-Center in Wittlich

Am Freitag, den 25. Oktober 2024 wurde auf dem E-Center Parkplatz in der Römerstraße in Wittlich zwischen 14:40 Uhr und 15:00 ein grauer Hyundai i30, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt.