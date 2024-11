POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Andel

Im Zeitraum vom 11.11.2024 17:00 Uhr bis 12.11.2024 08:00 Uhr touchierte vermutlich ein Lkw den Grundstückszaun eines Gewerbeanwesens im "Kordelweg" in Bernkastel-Kues (Gewerbegebiet Andel) derart, dass dieser aus der Verankerung gerissen wurde.





Anschließend entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung.



Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



