POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 24.12.2024 wurde eine Streifenbesatzung der PI Wittlich gegen 03:10 Uhr auf einen Pkw aufmerksam welcher, mit Warnblinkanlage, mittig eines Feldes entlang der L53 bei Wittlich-Wengerohr stand.



Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass dieses erheblich unfallbeschädigt ist.

Bei der Unfallaufnahme konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers wahrgenommen werden.

Zuvor hat der Fahrer, von Wittlich in Richtung Wengerohr fahrend, die Kontrolle über seinen Pkw verloren, überfuhr den Kreisverkehr bei St. Paul geradeaus und landete, auf dem einige Meter unterhalb und abseits der Straße gelegenen Feld.

Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrer in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich zwei Streifenbesatzungen der PI Wittlich, sowie ein Abschleppunternehmen.



