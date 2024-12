POL-PDWIL: Verkehrsunfall nach nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn

Der alleinbeteiligte Fahrer des Unfall-PKW, kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand befindlichen Bordstein. Daraufhin geriet der PKW ins Schleudern, kollidierte mit einer an der Fahrbahn angrenzenden Mauer und drehte sich mehrmals, bis er auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW weist einen wirtschaftlichen Totalschaden auf und musste abgeschleppt werden. Die K53 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, die Polizei Bernkastel-Kues sowie die Straßenmeisterei Bernkastel.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell